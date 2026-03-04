LANCE LIVRE 04-03-2026

Festa da Dália

Os vereadores Artur Takayama (PL) e Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse, participaram no domingo (1º) da abertura oficial da 30ª Festa da Dália, realizada na Casa de Repouso Ipelândia Home, na Vila Ipelândia.



Consulesa-geral

No evento, que contou com a presença da consulesa-geral do Japão em São Paulo, Yoriko Suzuki, o prefeito Pedro Ishi (PL) fez um agradecimento especial aos dois parlamentares, que conquistaram, junto ao deputado federal Márcio Alvino (PL), R$ 2 milhões para o município.



R$ 1 milhão

Takayama conseguiu R$ 1 milhão para a área da saúde e Adilson Horse, R$ 1 milhão para a segurança.

Celebração

Para Takayama, a Festa da Dália celebra não apenas a beleza das flores, mas a tradição, cultura e união da comunidade japonesa. “É um evento que preserva as raízes da imigração japonesa, fortalece o turismo, impulsiona a economia local e, acima de tudo, une famílias e voluntários em torno do propósito de manter viva nossa história e o cultivo de valores que atravessam gerações.”



Cultura e solidariedade

Já Adilson Horse destacou que o evento reúne flores, gastronomia, cultura e solidariedade “no maior jardim de dálias do Brasil, com cerca de 80 espécies distribuídas em 3.500 pés floridos”.



Presenças

Também estiveram presentes na Festa da Dália o secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi; o vereador Rogerio Castilho (PSB); o vice-prefeito Said Raful (PSD); e a primeira-dama Déborah Raffoul, entre outras autoridades. A festa continua no próximo final de semana, nos dias 7 e 8 de março, das 10 às 16 horas, com feira gastronômica e apresentações culturais.