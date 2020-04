Lance Livre 04-04-2020

Calamidade

pública em todos

os municípios

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou projeto reconhecendo estado de calamidade pública nos 644 municípios do Estado em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Dez municípios

do Alto Tietê

Estão incluídos os dez municípios do Alto Tietê.

Aprovação

Com a aprovação, por 88 votos favoráveis e um contrário, terão reconhecimento de calamidade pública todas as cidades que formalizarem o pedido à Assembleia Legislativa de São Paulo.

Prazo de 180 dias

A medida, com prazo de validade de 180 dias, poderá ser prorrogada.

TCE

Com esse procedimento, o Tribunal de Contas do Estado (TCE), responsável por emitir parecer prévio às contas dos prefeitos, estará ciente de que eventual descumprimento das metas fiscais e gastos além dos previstos no orçamento se devem à situação de calamidade pública vivida pelos municípios.

Jorge Lordello

no DEM

O ex-vereador, delegado licenciado e apresentador de TV, Jorge Lordello, o Dr. Segurança, oficializou filiação ao partido Democratas, durante reunião ontem. Ele estava acompanhado do deputado estadual, Estevam Galvão (DEM), e do presidente da legenda em Suzano e coordenador da União Democrática (UDS), Jorginho Romanos.

Desfiliação

Com a filiação no Democratas, o especialista em segurança pública se desliga do PL, partido que pertencia desde o final dos anos 90. Jorge Lordello aproveitou para reforçar seu posicionamento em apoio à UDS para as eleições desse ano. "Me sinto muito confortável em pertencer aos quadros do Democratas, venho para somar esforços e ratificar minha parceria e amizade há mais de 30 anos com o deputado Estevam Galvão", ressaltou.

UDS

A UDS que é coordenado por Jorginho Romanos desde o início do ano passado, é formada pelas siglas DEM, PSD e MDB.