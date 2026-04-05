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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 04-04-2026

04 abril 2026 - 05h00Por editoracao

Janela partidária 
Terminou nesta sexta-feira (3) o prazo da chamada janela partidária para as Eleições 2026. Aberto em 5 de março, o mecanismo permite que deputados federais, estaduais e distritais (no caso do Distrito Federal) mudem de legenda sem o risco de perda do mandato. 
 
Regra 
A regra estabelece um intervalo de 30 dias em anos eleitorais para a migração de parlamentares eleitos pelo sistema proporcional.  
 

Reorganização  das forças  políticas 
A janela partidária serve para a reorganização das forças políticas antes das eleições deste ano, marcadas para 4 de outubro (1º turno). 
 
Beneficiários 
O instrumento somente beneficia neste ano deputados federais, estaduais e distritais. Os vereadores eleitos em 2024 não podem utilizar a janela de 2026, uma vez que não estão em fim de mandato. 
 
Ações itinerantes dos cartórios
Com a proximidade do fim do prazo para tirar ou regularizar o título e cadastrar a biometria, em 6 de maio, os cartórios eleitorais de São Paulo intensificam ações itinerantes para ampliar o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral. 
 
Mobilização
A mobilização busca garantir que eleitoras e eleitores possam regularizar pendências, atualizar dados e realizar a coleta biométrica a tempo de participar das Eleições 2026. 
 
Alto Tietê
Na região do Alto Tietê, a 319ª ZE — Mogi das Cruzes promove atendimentos em Guararema até 28 de abril, realizados todas as segundas e terças, das 10h às 15h, no Museu Casa da Memória (Dona Nini), localizado na Rua Dona Laurinda, 138, no centro, em frente à prefeitura. Não há necessidade de agendamento prévio.