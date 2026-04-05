LANCE LIVRE 04-04-2026

Janela partidária

Terminou nesta sexta-feira (3) o prazo da chamada janela partidária para as Eleições 2026. Aberto em 5 de março, o mecanismo permite que deputados federais, estaduais e distritais (no caso do Distrito Federal) mudem de legenda sem o risco de perda do mandato.



Regra

A regra estabelece um intervalo de 30 dias em anos eleitorais para a migração de parlamentares eleitos pelo sistema proporcional.



Reorganização das forças políticas

A janela partidária serve para a reorganização das forças políticas antes das eleições deste ano, marcadas para 4 de outubro (1º turno).



Beneficiários

O instrumento somente beneficia neste ano deputados federais, estaduais e distritais. Os vereadores eleitos em 2024 não podem utilizar a janela de 2026, uma vez que não estão em fim de mandato.



Ações itinerantes dos cartórios

Com a proximidade do fim do prazo para tirar ou regularizar o título e cadastrar a biometria, em 6 de maio, os cartórios eleitorais de São Paulo intensificam ações itinerantes para ampliar o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral.



Mobilização

A mobilização busca garantir que eleitoras e eleitores possam regularizar pendências, atualizar dados e realizar a coleta biométrica a tempo de participar das Eleições 2026.



Alto Tietê

Na região do Alto Tietê, a 319ª ZE — Mogi das Cruzes promove atendimentos em Guararema até 28 de abril, realizados todas as segundas e terças, das 10h às 15h, no Museu Casa da Memória (Dona Nini), localizado na Rua Dona Laurinda, 138, no centro, em frente à prefeitura. Não há necessidade de agendamento prévio.