LANCE LIVRE 04-05-2025

Boa Visão

A Prefeitura de Suzano, por meio de uma parceria entre o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), o Fundo Social de Solidariedade e as Secretarias de Saúde e de Educação, lança, na segunda-feira (5 de maio), a nova edição do Programa da Boa Visão.



27 mil crianças

Neste ano, o programa terá como foco inicial a avaliação oftalmológica de 27 mil crianças até o 3º ano do ensino fundamental.





Conselho de Turismo

Uma notícia importante na área de turismo foi divulgada na semana passada, em Suzano. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego esteve na terceira reunião do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) neste ano de 2025 e foi discutida a criação de uma rota religiosa que passaria pela cidade e a implementação de um aplicativo denominado “Destinos Inteligentes”.

Luta das cidades

As cidades da região lutam para se tornarem Municípios de Interesse Turístico (MIT), assim como Suzano.



Propostas levadas A cidade vai levar propostas ao Governo do Estado para que seja oficializada a “Rota das Intercessoras”, que seria integrada ao “Projeto Caminho da Fé Alto Tietê”.



Rota

A rota teria como primeiro ponto de parada a Paróquia Santa Rita de Cássia, no Jardim Gardênia Azul, por ter estrutura para receber os turistas/peregrinos, além de ser a única igreja do Estado de São Paulo com uma réplica do corpo incorrupto de Santa Rita, com 95% de autenticidade em relação ao que está na cidade de Cássia, na Itália.



Santuário

O segundo ponto seria o Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, em Mogi das Cruzes; na sequência, seria contemplada a Igreja Nossa Senhora da Escada, em Guararema.