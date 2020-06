Lance Livre 04-06-2020

Marcus Melo

O prefeito de Mogi, Marcus Melo (PSDB), repetiu o teste da Covid-19 e deu negativo para a doença. Ele anunciou que está curado.

Um mês

Segundo Marcus Melo, há quase um mês foi diagnosticado com o coronavírus. Ficou esse período trabalhando em isolamento em casa. “Estou pronto para trabalhar ainda mais. É hora de termos coragem de olhar para frente e fazer o que precisa ser feito. Mogi vai vencer essa doença”, disse o prefeito. (O DS traz reportagem completa na edição de hoje na Página 7 de região).

Secretário

de Educação

O secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, está com o novo coronavírus. Ele segue internado no Hospital 9 de Julho, na Capital paulista, e é diabético - o que coloca Soares no grupo de risco para a doença.

Em Suzano

Rossieli esteve, na terça-feira passada (26 de maio), em Suzano, na vistoria das obras da Escola Estadual Professor Raul Brasil, acompanhado do governador João Doria (PSDB).

Twitter

No Twitter, Soares afirmou que os integrantes da sua equipe com quem teve contato serão submetidos ao exame da Covid-19 e passarão por acompanhamento. Uma assessora, a mulher e o filho estão bem.

Proximidade

A proximidade do secretário com autoridades municipais de Suzano, na última terça-feira, pode obrigá-las a fazer novos exames para constatar ou não a doença.

Questionário

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) quer saber como os municípios paulistas estão empregando os recursos públicos no combate ao novo coronavírus. Para acompanhar, como as Prefeituras estão enfrentando a pandemia, o TCE vai aplicar um questionário mensal aos gestores sobre os atos decorrentes dos decretos de calamidade pública.

Determinação

A determinação foi anunciada aos 644 municípios fiscalizados pelo TCE, incluindo as cidades do Alto Tietê.