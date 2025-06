LANCE LIVRE 04-06-2025

Orientação jurídica

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Direito do Trabalho, realizou um mutirão de orientação jurídica na Estação Suzano ao longo da última sexta-feira (30/05), garantindo 522 atendimentos.



Parceria com a CPTM

A iniciativa, feita em parceria com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), aconteceu pelo quarto ano consecutivo, em referência ao Mês do Trabalhador, período alusivo ao feriado celebrado em 1º de maio.



Quem acompanhou

Na ocasião, o presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui; a tesoureira, Gabriella Gimenez; e a presidente da comissão organizadora, Carolina Mesquita, acompanharam o mutirão, que ocorreu das 9h às 16h30 de forma ininterrupta, sempre com foco na oferta de auxílio e apoio aos passageiros por meio de orientação jurídica gratuita na área trabalhista.



Exploração

Carolina comentou que o apoio às causas trabalhistas foi o principal foco da ação. “Identificar uma situação de exploração, de abuso ou até mesmo de periculosidade no serviço passa muito pela plena consciência dos direitos, algo que o cidadão pode não ter.



Ação com a ACE

A OAB junto à Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano e ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP), promoveu a palestra “Domicílio Eletrônico em Debate: Desafios e Impactos” para cerca de 90 participantes, na noite da última segunda-feira (02/06).



Palestras

A ação, inclusive, contou com palestrantes de renome, que abrilhantaram a noite na subseção. Na ocasião, os ensinamentos foram conduzidos pelo juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Suzano, Richard Wilson Jamberg; pelo diretor de secretaria da vara e servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), Lincon Mário Grigoleto; e contou ainda com a participação especial do advogado trabalhista, Marcos Antonio de Melo.