LANCE LIVRE 04-06-23

1º Simpósio de

Direito do Trabalho A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) realizou o 1º Simpósio de Direito do Trabalho.



Seis palestrantes

O evento inédito apresentou seis palestrantes de destaque na advocacia paulista, contando com convidados especiais e apoio de patrocinadores.



Comissão

A atividade liderada pela Comissão de Direito do Trabalho garantiu um dia intenso de atividades para a advocacia de Itaquá e região, capacitando mais de 150 profissionais que passaram pelo evento ao longo de oito horas de programação.



Presidente

da comissão

De acordo com a presidente da comissão, a advogada Carolina Urias Gomes, o simpósio representou um momento importante de aprendizado e união da categoria.



Prestações

de contas

O Tribunal Regional de São Paulo (TRE-SP) concluiu o julgamento de 156 prestações de contas dos candidatos e candidatas que se elegeram em 2022 — 82 decisões já transitaram em julgado (não podem mais ser modificadas).



46 desaprovadas

Foram 46 contas desaprovadas, 101 aprovadas com ressalvas e 9 aprovações. Aguardam julgamento pelo Tribunal 8 prestações de contas de eleitos como deputados federais e 2 como deputados estaduais. O levantamento foi concluído na última quarta-feira (24).



Determinações

As determinações de recolhimento ao Tesouro Nacional por irregularidades no uso de dinheiro público recebido para a campanha atingiram o valor de R$ 7.657.087,33.