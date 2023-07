LANCE LIVRE 04-07-2023

Tarcísio de Freitas em Ferraz

O governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é aguardado hoje, às 9h30, em Ferraz de Vasconcelos. Ele estará no Projeto da ONG Gerando Falcões, coordenado por Eduardo Lyra, denominado de “Favela dos Sonhos”.



Antiga favela

A antiga favela foi totalmente reformada e remodelada e contou com uma iniciativa que recebeu investimento de R$ 7 milhões em doações e parcerias privadas.



Pirâmide do Sesc

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), publicou vídeo nas redes sociais para anunciar que as obras da Pirâmide do Sesc prosseguem. Segundo o prefeito, as equipes da Prefeitura realizam a revitalização total da área, “transformando um ponto que por anos ficou abandonado em uma nova área de lazer e de turismo”.



Grande avanço

Para o prefeito, as obras significam um grande avanço para o bairro, “com a valorização das casas e com a atração de pessoas para o comércio local”, disse.



Boy convoca reunião

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy, convocou uma reunião geral do partido para a próxima quinta-feira 6, em Brasília. O encontro será o primeira após Jair Bolsonaro, presidente de honra da sigla, se tornar inelegível. As informações são do portal da Carta Capital.



Apoio

Na semana passada, Boy prestou apoio ao ex-presidente após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de torná-lo inelegível por oito anos, na sexta-feira (30). Segundo o chefe do partido, os aliados vão “trabalhar dobrado e mostrar lealdade” a Bolsonaro.