LANCE LIVRE 04-07-2025

Michelle Bolsonaro

A ex-primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro está confirmada para o “Grande Encontro do PL Mulher Nacional - Juntas, Transformando o Brasil”, que acontece no sábado (5/7), em Guarulhos. Há expectativa de liberanças do Alto Tietê neste evento.





Lideranças de todo o País

O evento promete reunir lideranças do Partido Liberal de todo o País, com o objetivo de traçar metas e estratégias para o fortalecimento dos atuais mandatos e de futuras candidatas.





Rosana Valle

A presidente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo, deputada federal Rosana Valle (PL-SP), será a anfitriã do encontro, que tem a expectativa de receber 3 mil participantes, conforme informou a assessoria de imprensa da parlamentar.





Empoderamento

Cumprindo o segundo mandato em Brasília-DF, Rosana acredita no empoderamento e na construção de uma frente de apoio às candidaturas femininas que representem, nas eleições de 2026, a Direita no Brasil. Este será, inclusive, um dos motes do evento em Guarulhos e que contará com a presença de Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama da República e presidente do PL Mulher Nacional.





Maior realizado no Estado

Segundo a deputada, o “Grande Encontro do PL Mulher Nacional” deva ser o maior já realizado no estado de São Paulo, com a estimativa de reunir cerca de 3 mil pessoas, entre lideranças e apoiadores.





Participação

Além de Michelle Bolsonaro, participarão do evento a vice-presidente nacional do PL Mulher, a vereadora de Fortaleza-CE Priscila Costa, e a secretária nacional do PL Mulher, Ana Muñoz. O último evento desta natureza foi organizado em Brasília, no último dia 6, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), tendo como público-alvo, exclusivamente, as liberais eleitas em 2024.