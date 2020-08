Lance Livre 04-08-2020

Convenções

As datas das convenções partidárias - de 31 de agosto a 16 de setembro - estão sendo aguardadas com ansiedade por parte do meio político nas cidades da região.

Período oficial

Este é o período em que se definem os candidatos a prefeito.

Oito nomes em Suzano

Por enquanto, em Suzano, oito nomes estão cotados para disputar a Prefeitura, conforme o DS trouxe em reportagem recente.

Quem são?

Além do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), que tentará a reeleição, vão disputar o pleito os pré-candidatos: Jorginho Romanos (DEM), Israel Lacerda (PSL), Derli Dourado (PT), Professor Rodrigo Assis (PC do B), Leila Diniz (PV), Lisandro Frederico (Avante) e Fábio Torres (PSOL).

Bertaiolli

Apesar de ainda não ter definido se vai ou não disputar a Prefeitura de Mogi, como candidato a prefeito, o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD), segue tendo seu nome forte no meio político.

Kassab

Há ainda a expectativa de uma conversa com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab (PSD), para a definição. Kassab é ex-prefeito de São Paulo, ex-deputado federal e ex-ministro de Estado.

2006

Kassab assumiu a Prefeitura de São Paulo em 2006, após a renúncia do titular José Serra, e foi reeleito no segundo turno das eleições de 2008. Foi ministro das Cidades do governo Dilma entre 2015 e 2016.

+Jovens na Política

A live “+Jovens na Política”, a terceira da série “Diálogos Democráticos”, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi veiculada pelas redes sociais e pelo canal do Tribunal no YouTube.

Presidente da Corte

Mediado pelo presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, o debate on-line contou com a participação do rapper Projota, da deputada federal Tabata Amaral e do filósofo Luiz Felipe Pondé.