LANCE LIVRE 04-08-2023

Gian Lopes na Presidência do PL

O ex-prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), assumiu a presidência do partido na cidade e já iniciou a articulação política.



15 anos

Pelas redes sociais, Gian afirmou que está no grupo há aproximadamente 15 anos. “Expresso a minha gratidão ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ao presidente do PL no Estado de São Paulo, Tadeu Candelária, e aos deputados André do Prado (estadual) e Marcio Alvino (federal) por confiarem em mim para liderar esse importante movimento político”, disse Gian.



Missão clara

Gian afirmou que a missão é clara: fortalecer o partido na cidade e lutar por seus ideais e valores. “Estarei dedicando cada instante ao trabalho pela nossa cidade, buscando projetos e soluções que beneficiem a todos”, disse.





Formação para servidores da Educação

O Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no Centro, recebeu o lançamento do 11º curso do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec).



Edição

Nesta edição, a formação será direcionada a 70 servidores da Secretaria de Educação de Suzano que atuam no programa “Prevenir a Violência Escolar”, os capacitando para agir não só no acolhimentos aos alunos, como também para prevenir e atuar nas situações adversas nas diferentes localidades de Suzano com o objetivo de garantir a integridade dos munícipes.



Participação

Participaram do evento o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva; o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini; o diretor da Defesa Civil de Suzano, Antônio Wenzler; a coordenadora do Nupdec, Viviane Raquel Rodrigues de Figueiredo Matos; e a coordenadora do programa “Prevenir a Violência Escolar”, Eliane Maria do Carmo Silva Alencar.