Lance Livre 04-09-2019

Câmara de Suzano

Os vereadores de Suzano contam com dois itens na pauta para a sessão ordinária de hoje, às 18 horas, no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”.

Moção de aplauso ao bispo

O primeiro item é uma moção de aplauso de autoria dos vereadores Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado, e Joaquim Rosa (PL). A homenagem é dirigida a Dom Pedro Luiz Stringhini, bispo da diocese de Mogi das Cruzes, pela iniciativa de lançar a Campanha da Fraternidade de 2019 nas câmaras da região do Alto Tietê.

Campanha

A campanha teve como tema este ano “Fraternidade e Políticas Públicas”, com o objetivo de desenvolver ações públicas e colocar em prática direitos humanos no período da Quaresma.

Segunda

homenagem

O segundo item da pauta também é uma moção de aplauso, de autoria do vereador Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van. A homenagem é para a equipe de Ginecologia e Obstetrícia da Santa Casa de Misericórdia de Suzano pela dedicação nos trabalhos realizados no município.

Rogério da Van

“Esses profissionais, essenciais para a saúde feminina, exercem importantes funções em nossa sociedade, estando presentes em nossas vidas desde o momento do nascimento”, justifica o vereador.

Biometria

O Projeto de Identificação Biométrica da Justiça Eleitoral tem por objetivo implantar em âmbito nacional a identificação e verificação biométrica da impressão digital para garantir que o eleitor seja único no cadastro eleitoral e que, ao se apresentar para o exercício do voto, seja o mesmo que se habilitou no alistamento eleitoral.

Cartórios

de Suzano

Nos cartórios eleitorais de Suzano, a realização do cadastro biométrico segue de segunda a sexta-feira, das 12 às 18horas. O agendamento deve ser feito antes pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.