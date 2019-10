Lance Livre 04-10-2019

Atividade

Delegada

O projeto permitindo que policiais militares trabalhem em dias de folga foi aprovado, por unanimidade na Câmara de Suzano.

Convênio

A Atividade Delegada é resultado de um convênio entre o município e o governo estadual. Terá início após a assinatura do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).

Ação

A ação beneficia tanto a cidade quanto os policiais. Garante o aumento do efetivo nas ruas do município e prevê a redução da criminalidade.

Valor

Prevê que os agentes de segurança recebam um valor adicional no salário mensal. A hora do trabalho da Atividade Delegada, em Suzano, foi estabelecida em R$ 26,53, para praças e oficiais.

Aplicativo do DER

O aplicativo DER Online permite ao usuário fazer a Defesa de Autuação. Após o registro da infração, o primeiro comunicado ao proprietário do veículo é chamado de Notificação de Autuação. Nesta etapa, o proprietário terá 30 dias após a emissão da notificação para entrar com uma defesa.

Opção

Essa opção existe caso o motorista discorde da aplicação da infração ou para identificar o condutor responsável pela autuação (serviço que também poderá ser realizado por meio do app do DER Online).

Defesa

Especificamente para a defesa, está disponível um botão específico. O passo a passo é bem intuitivo. Deverão ser anexados, usando a câmera do próprio smartphone: cópia da notificação da autuação ou do auto de infração, da CNH ou documento que comprove a assinatura do requerente.

Autuação

A Defesa de Autuação também está disponível no site oficial do DER (www.der.sp.gov.br), por meio do botão com o mesmo nome na aba (lado esquerdo) “Multas e Recursos”. A Defesa de Autuação é prevista pelo Artigo 9º da Resolução Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 619/2016, que estabelece e normatiza os procedimentos para a aplicação das multas por infrações.