LANCE LIVRE 04-10-2023

Medalha a Paulo Pavione

A Câmara de Suzano vota nesta quarta-feira (3), às 18 horas, o projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Marcel Pereira da Silva (PTB), o Marcel da ONG, concedendo a Medalha Antônio Marques Figueira ao jornalista Paulo Pavione Miyanishi, secretário de Comunicação Pública de Suzano (Secop).



Bertaiolli

O deputado federal Marco Bertaiolli (PSD), novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), postou mensagem nas redes sociais falando sobre a decisão de ingressar no novo órgão.



Mensagem

“Aos 55 anos e depois de 27 anos me dedicando à vida política/partidária, sigo, agora, para um novo desafio. Deixo de cuidar do partido, da parte, para cuidar do todo, dos 644 municípios do Estado de São Paulo”, disse Bertaiolli.





Conselheiro do TCE

Ele afirmou que, como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, “vai promover, realizar e executar a política pública que transforma a vida das pessoas na sua mais pura essência e totalidade, pois acredita no TCE como um indutor das boas práticas da política pública do bem”.



Histórico político

O deputado federal afirmou que teve a honra, “com o apoio, a amizade, a confiança e a parceria de cada um, de ter sido vereador por dois mandatos, vice-prefeito, deputado estadual, duas vezes prefeito da cidade de Mogi das Cruzes, deputado federal eleito e reeleito e, agora, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo”, acrescentou.



Vida pública

Bertaiolli afirmou ainda que o novo desafio “coroa uma vida pública dedicada a melhorar a vida das pessoas”. Ele afirma: “Quero convidar você, que me segue aqui nas redes sociais, para acompanhar, no próximo dia 9 de outubro, às 11 horas, a minha posse solene. E continue aqui me acompanhando, agora, como conselheiro do TCE”.