LANCE LIVRE 04-11-2023

Manobra de Heimlich

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ensinou a Manobra de Heimlich, em uma palestra realizada na Câmara de Suzano.



Atividade

A atividade foi uma realização da Casa de Leis em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano.



Lei

Em Suzano, há uma lei que torna obrigatória a fixação de cartazes explicativos que demonstrem a aplicação da manobra de Heimlich em restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação de shopping centers e estabelecimentos similares. A legislação é de autoria do vereador Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena.



Técnica

A manobra de Heimlich é uma técnica utilizada em casos de emergência por asfixia provocada por um pedaço de comida ou qualquer outro tipo de corpo estranho que fique preso nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar.



Palestra

A palestra contou com a presença dos vereadores Maizena, Jaime Siunte (PSDB) e Artur Takayama (PL); do presidente da ACE de Suzano, Rodrigo Guarizo; do assessor estratégico da Controladoria Geral do Município, César Braga; da coordenadora da Defesa Civil, Viviane Raquel Rodrigues de Figueiredo Matos; e de servidores da Câmara e da Prefeitura.



Alerta

Durante a palestra, o socorrista do Samu, Jean Gois, alertou para os casos de morte por engasgo e falou sobre a importância de ingerir alimentos com calma. Ele ressaltou que a Manobra de Heimlich é um procedimento simples que pode salvar uma vida.