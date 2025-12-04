LANCE LIVRE 04-12-2025

Fórum Regional da Juventude em Suzano

A Prefeitura de Suzano realizou a primeira edição do "Fórum Regional da Juventude" no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no Centro. O encontro reuniu representantes do Poder Público, especialistas e jovens suzanenses em uma manhã dedicada ao debate sobre políticas públicas ao público jovem - tema fundamental para o desenvolvimento regional e para a construção de novas perspectivas para as próximas gerações.



Rodada de palestras

O evento marcou a segunda rodada de palestras do Estado de São Paulo, sendo Suzano a primeira cidade da região a receber a iniciativa, e teve a participação do prefeito Pedro Ishi e do secretário municipal de Governo, Alex Santos, entre outras autoridades.



Espaço de intercâmbio

Com palestras do secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, e do coordenador estadual da Juventude da Secretaria da Justiça e Cidadania e presidente do Conselho Estadual da Juventude (CEJuventude), Juliano Borges, o fórum se consolidou como um espaço de intercâmbio de conhecimento e apresentação de ideias que podem contribuir diretamente para o futuro do município e de toda a juventude paulista.



Impacto

O prefeito Pedro Ishi ressaltou o impacto da ação para a formação cidadã e para o fortalecimento de políticas públicas intersetoriais. “Esse foi um importante espaço para debater políticas públicas voltadas ao público jovem e ao meio ambiente. Estamos falando do futuro da nossa nação. Sou grato a cada jovem que acompanhou as palestras e contribuiu para este diálogo tão necessário”, declarou.