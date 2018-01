Lance Livre 05-01-2018

Bom diálogo

Tudo indica que a Prefeitura de Suzano e a Câmara terão, neste ano, bom diálogo.

Novo presidente

Nesta semana, o novo presidente da Casa de Leis, vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, pregou uma parceria entre os poderes.

À disposição

Leandrinho afirmou que o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), tem se colocado à disposição.

Forma harmônica

Ele também destacou que tem uma “boa sintonia” com o prefeito de Suzano e pretende atuar de forma harmônica com o Executivo.

Sessão

extraordinária

Leandrinho vai conduzir uma sessão extraordinária na próxima semana para tratar de convênio que destinará verba do governo do Estado para a conclusão da avenida Governador Mário Covas Jr., a Marginal do Una.

Verba

“Fiquei contente de receber essa notícia de que esta verba será liberada por meio de empréstimo”, disse o vereador.

3 de fevereiro

O presidente da Câmara ainda revelou que outra sessão extraordinária será realizada pela Casa de Leis em 3 de fevereiro, para que seja feita a escolha do novo vice-presidente.

Regimento interno

De acordo com o Regimento Interno do Legislativo suzanense, a eleição para a escolha do novo vice-presidente deve ser feita num prazo máximo de 30 dias.

Ano eleitoral

O ano eleitoral pode tornar os debates das sessões das câmaras mais acirrados.

Preferidos

É que cada um dos parlamentares devem defender, muitas vezes nas tribunas das câmaras, seus candidatos preferidos para disputar as eleições.

Às urnas

Neste ano, os eleitores vão às urnas votar para presidente, governadores, deputados estadual e federal, além de senador.