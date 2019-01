Lance Livre 05-01-2019

Segurança

em pauta

Com um dos maiores orçamento no Estado, a Segurança Pública será uma das prioridades da gestão João Doria (PSDB).

Pedido do Baep

Já existe, por exemplo, pedido para que o Alto Tietê seja contemplado com uma unidade do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep).

Operação

Um dos trabalhos iniciados na nova gestão do Estado é a Operação São Paulo Mais Seguro que levou às ruas, em 24 horas, o efetivo de 28,4 mil agentes em quase 2 mil pontos do território paulista.

3,8 mil viaturas

A ação foi deflagrada com emprego de 3,8 mil viaturas e 15 aeronaves, para garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais.

Equipes

As equipes permaneceram em locais estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM, para sufocar a ação de criminosos no retorno dos paulistas do feriado de Ano Novo. Houve reforço do policiamento em rodovias, terminais de ônibus e aeroportos.

Santas Casas

Antes de deixar o cargo, o então presidente Michel Temer (PMDB) sancionou, sem vetos, a lei que autoriza a criação de linha de crédito com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para socorrer as Santas Casas e os hospitais filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

5%

De acordo com o texto da nova lei, 5% do programa anual de aplicações do FGTS serão destinados a essa linha de financiamento. Os operadores serão Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Risco financeiro

O risco financeiro da operação ficará com os bancos. A entidade interessada no financiamento deverá ofertar um mínimo de 60% de seus serviços ao SUS, como já ocorre atualmente, e comprovar, todo ano, a prestação desses serviços com base no número de internações e atendimentos ambulatoriais realizados.