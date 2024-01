LANCE LIVRE 05-01-2023

Priscila Yamagami

A vice-prefeita de Mogi, Priscila Yamagami, informou pelas redes sociais que um número desconhecido tem se passado por ela para aplicar golpes.



Imagem

A imagem com a denúncia mostra um telefone com uma foto da política. Yamagami orientou seus amigos a denunciarem o número.



Pesquisas eleitorais

Com a chegada do ano eleitoral, pesquisas de intenção de voto começam a circular. Porém, segundo a lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e na Resolução nº 23.600/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em anos eleitorais, as sondagens feitas a partir de 1º de janeiro devem ser obrigatoriamente registradas na Justiça Eleitoral cinco dias antes da divulgação.



Multa

A publicidade dos dados sem o prévio registro pode resultar em multa que varia de R$ 53.205 a R$ 106.410.



Datas

As eleições municipais de 2024 ocorrerão no dia 6 de outubro, o primeiro domingo do mês. Já o segundo turno, se houver, deve acontecer no último domingo do mês (dia 27), nas cidades com mais de 200 mil eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à Prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).



Mais de 30 milhões

Cerca de 34 milhões de eleitoras e eleitores do estado de São Paulo devem comparecer às urnas para eleger os prefeitos e vereadores em cada um dos 645 municípios paulistas.



Até maio

Jovens que precisam tirar o título ou eleitoras e eleitores que desejam fazer a transferência de domicílio eleitoral ou alterar o local de votação têm até 8 de maio de 2024 para solicitar os serviços da Justiça Eleitoral.