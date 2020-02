Lance Livre 05-02-2020

Ashiuchi se reúne com a Sabesp

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu ontem com o superintendente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Maycon Rogério de Abreu, e sua equipe para tratar da ampliação da rede coletora de esgoto na cidade.

Prioridade

Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense solicitou prioridade ao Parque Samambaia, no Portão do Honda e na Fazenda Viaduto. Neste momento, a autarquia realiza melhorias no Jardim Brasil.

Manutenção

asfáltica

Durante o encontro, também houve tratativas para manutenção asfáltica na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), na Vila Maria de Maggi, que devem ocorrer ainda neste primeiro trimestre.

Secretários

de Saúde

Os secretários de Saúde das cidades do Alto Tietê vão se reunir amanhã, na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), em Mogi das Cruzes. O encontro será às 11 horas e o principal assuntos será o coronavírus.

Sessão da

Câmara

de Suzano

A primeira sessão deste ano da Câmara de Suzano acontece hoje, às 18 horas.

Apoio ao

Esporte

Um dos projetos é de autoria do vereador Leandro Alves de Faria (PL) sobre a instituição do programa “Apoio ao Esporte” que concede incentivo fiscal aos patrocinadores esportivos.

Segundo

projeto

O outro projeto da pauta trata sobre a obrigatoriedade de regulamentação das atividades de guardadores de veículos automotores, os “flanelinhas”, também de autoria do vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho.