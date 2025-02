LANCE LIVRE 05-02-2025

Retorno das sessões

A primeira sessão ordinária de 2025 da Câmara de Suzano será realizada nesta quarta-feira (5), às 18 horas. Estão na pauta dois itens.



Treinamento

O primeiro é um projeto de lei que dispõe sobre o treinamento e parcerias para retiradas de enxames de abelhas, marimbondos e vespas em lugares públicos que possam causar riscos de vida aos cidadãos, de autoria do vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt.



Título de Cidadão

O segundo item da pauta é o projeto de decreto legislativo para a concessão do Título de Cidadão Suzanense ao deputado estadual Marcos Damasio (PL), de autoria do vereador Artur Takayama (PL).



Emendas

Damasio já destinou a Suzano, a pedido de Takayama, mais de R$ 10 milhões em emendas parlamentares, que garantiram o recapeamento asfáltico de ruas da Vila Figueira, Chácara Ceres e Nova Suzano, além de uma creche-escola na Vila Urupês e recursos para a aquisição de equipamentos na Associação Cultural, Esportiva e Agrícola de Suzano (Aceas).



Reunião em Poá

A primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul, esteve nesta terça-feira (04/02) na Secretaria da Mulher de Poá para o intercâmbio de ideias sobre a pauta dos direitos femininos.



Troca de experiências

Na oportunidade, ao lado da responsável pelo Departamento da Mulher de Suzano, Maria Margarida Mesquita, ela foi recebida pela chefe da pasta poaense, a secretária Laudjane Cavalcante. Durante o encontro, o trio garantiu a troca de experiências sobre políticas públicas voltadas ao acolhimento e ao fortalecimento das mulheres, reforçando a importância da cooperação entre os municípios para garantir suporte e proteção àquelas que mais precisam.