LANCE LIVRE 05-02-2026

Dez projetos do Alto Tietê

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) comemora a seleção de dez projetos de municípios consorciados para a etapa estadual do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), uma das principais iniciativas de reconhecimento às boas práticas de gestão pública voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo no País. A informação é da assessoria de imprensa.



Parceria com Suzano

Nesta edição, o consórcio também concorre em parceria com o município de Suzano. De acordo com os escritórios regionais do Sebrae, oito municípios vinculados ao consórcio disputam a etapa estadual com dez projetos em diferentes eixos.



Escritório Regional

No Escritório Regional do Alto Tietê, Biritiba Mirim e Ferraz de Vasconcelos disputam com projetos na categoria Inclusão Socioprodutiva, assim como Itaquaquecetuba, que também concorre com uma ação na área de Simplificação. Mogi das Cruzes concorre com dois projetos, nas categorias Inclusão Socioprodutiva e Turismo & Identidade Territorial. Poá participa com uma ação da Sala do Empreendedor, enquanto Suzano concorre na categoria Sustentabilidade & Meio Ambiente, em parceria com o Condemat+.



Sustentabilidade

Já pelo Escritório Regional do Sebrae Guarulhos, também estão concorrendo Arujá, no eixo Sustentabilidade & Meio Ambiente, e Mairiporã, na categoria Gestão Inovadora, ampliando o protagonismo regional na premiação, que avalia ações executadas entre 12 de junho de 2024 e 28 de novembro de 2025, distribuídas em nove categorias. No panorama estadual, o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora recebeu 281 inscrições. Os projetos passam pelas etapas de habilitação, pré-seleção, visita técnica e julgamento estadual, sendo avaliados com base em critérios como impacto no público-alvo.