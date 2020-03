Lance Livre 05-03-2020

Carminha no PSD

A arquiteta Carmen Lúcia Lorente assumiu a presidência do PSD de Suzano.

Secretária de

Administração

Carminha, que atua como secretária de Administração em Ferraz de Vasconcelos, disputou, em 2016, a candidatura à prefeita de Suzano.

União Democrática

O PSD de Suzano integra a União Democrática de Suzano (UDS) e desta forma poderá também compor com o grupo para indicar o candidato à prefeito pela coligação.

Secretária na

gestão Tokuzumi

Ela também foi secretária de Assuntos Urbanos na gestão do prefeito Paulo Tokuzumi - 2013-2016.

Até 6 de maio

Os interessados em disputar as eleições municipais deste ano, para os cargos de prefeito e vereador, devem regularizar sua situação eleitoral até o dia 6 de maio, quando o cadastro eleitoral será fechado para a preparação do pleito.

Alistamento

Até essa data, o alistamento deve estar em dia, com o pagamento de eventuais multas aplicadas em caráter definitivo e não remitidas.

Quitação

A quitação eleitoral envolve também a apresentação de contas de campanhas eleitorais de que a pessoa tenha participado e o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral. É preciso ainda verificar se foi feita a biometria nos municípios onde o procedimento é obrigatório.

Interessados

Além disso, os interessados devem ter domicílio na cidade onde pretendem disputar a eleição e estar com a filiação deferida por partido político. Em ambas as hipóteses, o prazo é de seis meses antes da eleição, ou seja, até 4 de abril.

Exigências

As citadas exigências estão contidas no artigo 14 da Constituição Federal e no artigo 9º da Lei nº 9504/97 (Lei das Eleições). A resolução que trata dos procedimentos de escolha e registro de candidatos para as Eleições 2020 é a Res. TSE n.º 23.609/2019.