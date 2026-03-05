Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 04/03/2026
Lance Livre

LANCE LIVRE 05-03-2026

05 março 2026

Jurídico   do Condemat+ 
O Grupo de Trabalho Jurídico do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) terá na coordenação Renato Ferraris, secretário de Assuntos Jurídicos de Suzano, e Filipe Hermanson, secretário de Assuntos Jurídicos de Mogi.
 
Atuação  permanente 
Segundo o Condemat+, o grupo jurídico mantém sua atuação permanente na articulação e no alinhamento das demandas legais dos municípios consorciados, “promovendo segurança jurídica, cooperação institucional e troca de boas práticas”.
 
Integração  técnica 
Em 2026, um dos objetivos é fortalecer a integração técnica entre as procuradorias e secretarias da região.
 
Continuidade 
“A continuidade do grupo reafirma o compromisso do Condemat+ com uma gestão pública cada vez mais responsável, transparente e juridicamente estruturada”, informou o consórcio.
 
Reunião  com a AACD
O presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), prefeito de Arujá, Luis Camargo, se reuniu na terça-feira (3) com o superintendente-geral da AACD, Valdesir Galvan. O encontro fortaleceu a parceria com a unidade de Mogi.
 
Convênio
O convênio iniciado em 2018 é pioneiro no País, sendo o Condemat+ o primeiro e único consórcio público a firmar esse modelo de cooperação com a entidade. Atualmente, a AACD atende pacientes de 10 municípios (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz, Guararema, Itaquá, Mogi, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano), realizando mais de 3 mil atendimentos mensais.