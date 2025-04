LANCE LIVRE 05-04-2025

Campanha da Fraternidade

A Diocese de Mogi das Cruzes lançou, em Suzano, a Campanha da Fraternidade 2025. O lançamento, por meio da Pastoral da Ecologia, teve apoio da Secretaria de Meio Ambiente.



Momento especial

O prefeito Pedro Ishi (PL) afirmou que este foi “um momento especial para reforçar a importância da preservação da natureza”.



Bispo

O evento foi conduzido pelo bispo Dom Pedro Luiz Stringhini. Teve a presença do secretário de Meio Ambiente, André Chiang; do coordenador da Comissão da Ecologia, Padre Carmine, e da representante da Comissão da Região de Suzano, Maria Aparecida Sena.



Verde e Meio Ambiente

A ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi representou o secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo, o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi.



3ª Gincana

Durante o evento foi anunciada a 3ª Gincana Ecológica, um evento que incentiva nossa comunidade a se engajarem na reciclagem e na proteção do meio ambiente.



João Sabugo

O vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo, esteve no lançamento da Campanha da Fraternidade 2025. “Neste momento tão difícil e conturbado que a humanidade vive, devemos dar atenção especial para reforçar a importância da preservação da natureza”, disse João Sabugo.



Tema

Segundo o vereador, “o tema da campanha diz, de forma integral, da importância de olhar com caridade e amor todo ser humano”’.