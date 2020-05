Lance Livre 05-05-2020

Corte de salários

Com a aprovação do projeto que corta salários dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa, a expectativa agora fica por conta das câmaras municipais.

Mesma alternativa

Há uma grande tendência de que os vereadores possam seguir a mesma alternativa de contenção de gastos. A expectativa da Assembleia é de uma economia de R$ 320 milhões ao Governo do Estado para o combate a pandemia do coronavírus (Covid-19).

Votos

Foram 85 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção. De acordo com a proposta aprovada, os subsídios dos parlamentares serão reduzidos em 30%.

Verbas de

gabinete

As verbas de gabinete terão corte de 40% (a proposta original era de 30%). Haverá escalonamento no desconto dos 2.561 funcionários comissionados.

Sem cortes

Não sofrerão cortes os servidores que ganham até o teto de R$ 6,1 mil. Servidores comissionados que ganham até dez salários mínimos terão corte de 10%. Para quem ganha acima fica mantido o corte de 20%.

Irmão do prefeito Marcus Melo

Morreu neste final de semana, Renê Melo, irmão do prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo. O prefeito fez postagem em suas redes sociais lamentando e lembrando do irmão. Renê faleceu aos 49 anos, depois de lutar por vários anos contra o câncer.

Mensagem

nas redes sociais

“Nos últimos anos ele lutou bravamente contra um câncer. Foi um grande guerreiro. Mesmo com todo sofrimento, nunca se entregou. Viveu a vida em sua plenitude, aproveitando cada segundo, nos contagiando sempre com seu bom humor, otimismo e alegria”, disse o prefeito Marcus Melo nas redes sociais.

Plataforma digital

O vereador Renato Ramos de Souza (PSDB), o Renatinho Se Ligue, quer saber se a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos pretende lançar algum tipo de plataforma digital com o objetivo de reduzir os prejuízos pedagógicos durante esse período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19) na rede municipal de ensino. Na rede local, as aulas estão suspensas desde o dia 23 de março. Com isso, são atingidos mais de 20 mil estudantes.