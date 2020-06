Lance Livre 05-06-2020

Sincomércio

O Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes (Sincomércio) emitiu nota de repúdio com a decisão do governo estadual, onde manteve o Alto Tietê na “fase 1 (vermelha)” da quarentena, impossibilitando a abertura do comércio das atividades consideradas “não essenciais”.

Nota

Na nota o Sincomércio afirma: “Estamos vivendo um momento muito difícil, há mais de sessenta dias, desaguando na ‘morte civil – falência’ das empresas do comércio varejista”.

Luta pela

reabertura

O Sincomércio afirmou que vai continuar lutando para o restabelecimento do comércio varejista.

Testes de

Marcus Melo

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), apresentou ontem publicamente, nas redes sociais, os quatro exames de Covid-19 que realizou desde o dia 8 de maio.

Três primeiros

Nos três primeiros testes - dias 8, 21 e 26 de maio - o vírus foi detectado e o isolamento, mantido.

‘Não detectado’

O último exame, feito na segunda-feira, dia 1º de junho, mostrou “não detectado” para coronavírus.

Orçamento

de 2021

Suzano estimou, esta semana, um orçamento de R$ 863,9 milhões para o município no ano que vem. (O DS trouxe reportagem sobre o assunto na edição de ontem). Mesmo em ano de pandemia com queda na arrecadação, a expectativa é positiva com novos recursos.

Destinos

Os principais destinos desse montante são as áreas de Educação e Saúde.

Orçamento

da Câmara

A Câmara de Suzano deve ficar com um orçamento de R$ 27,3 milhões no ano que vem.