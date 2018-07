Lance Livre 05-07-2018

Convênios com

os municípios

O secretário da Cultura do Estado de São Paulo, Romildo Campello, e a secretária-adjunta da Cultura, Patrícia Penna, recebem hoje, às 13h30, prefeitos e secretários de Cultura de municípios da região metropolitana de São Paulo e também das regiões de Sorocaba, Itapeva, Bauru e Jundiaí para tratarem de economia criativa e inovação.

Márcio França

Também está prevista a presença do governador Márcio França (PSB).

Assinatura

Na ocasião, ocorrerá a assinatura de convênios com os municípios contemplados pelo programa ProAC Municípios, da Secretaria de Estado da Cultura.

Depósito do ICMS

O governo do Estado depositou R$ 420,70 milhões em repasses de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para os 645 municípios paulistas. As cidades do Alto Tietê estão incluídas.

Depósito

O depósito feito pela Secretaria da Fazenda é referente ao montante arrecadado no período 25 a 29/6.

25%

Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade, segundo o governo estadual.

TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou, no final de junho, a Resolução nº 23.574/2018, que trata da auditoria para a verificação da autenticidade e integridade dos sistemas instalados nas urnas – uma novidade nas Eleições 2018.

Mais transparência

A medida visa dar ainda mais transparência ao processo eleitoral, além de atestar a confiabilidade da votação por meio eletrônico.

Norma

A norma altera outra Resolução do TSE, a 23.550, de 18 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a cerimônia de assinatura digital e fiscalização do sistema eletrônico de votação, do registro digital do voto, da auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas e dos procedimentos de segurança dos dados dos sistemas eleitorais.