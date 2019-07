Lance Livre 05-07-2019

Plano Estratégico

A Secretaria Estadual da Educação do Estado apresentou o Plano Estratégico para o século 21. O planejamento define metas, valores e descreve estratégias da pasta até o ano de 2022 e busca garantir que todos os alunos da rede pública paulista tenham aprendizagem de excelência e concluam as etapas da educação básica na idade certa.

Cidades do

Alto Tietê

O planejamento deve atingir as cidades do Alto Tietê e ser colocado em prática pelas diretorias regionais de Ensino.

Disponível

O documento está disponível para a consulta dos interessados pela internet. “Completamos seis meses de Governo com uma gestão que prioriza pessoas reunidas em torno de causas, propostas e iniciativas. O planejamento é mais um passo para afirmar nosso compromisso com a Educação e com o desejo de São Paulo ser liderança nos índices de educação em 2022”, salientou o governador João Doria.

Privatização

dos presídios

A Assembleia Legislativa de São Paulo realizou debate entre instituições, sindicatos da categoria e sociedade civil contrários à questão das privatizações no sistema carcerário no Estado de São Paulo.

Modelo de

parcerias

O debate foi promovido após o governador João Doria anunciar, no início de 2019, que os novos presídios construídos no Estado serão privatizados, utilizando o modelo de parcerias público privadas.

171 presídios

Hoje, o Estado de São Paulo tem 171 presídios em funcionamento e 230 mil presos, 50 mil além da capacidade total, segundo dados no site da Alesp. Em 2015, a CPI do Sistema Carcerário instaurada na Câmara dos Deputados apurou que o custo de uma pessoa presa para o Poder Público estadual varia entre R$ 2 mil e R$ 3 mil por mês nas unidades e que o custo subiria para R$ 4 mil com algum nível de participação privada.