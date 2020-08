Lance Livre 05-08-2020

Mapeamento em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes elaborou um novo mapeamento dos casos positivos de Covid-19 confirmados na cidade do início da pandemia até o último dia 27 de julho.

Resultado

O resultado mostra que há ocorrências em praticamente todo o município, mas algumas regiões ganharam destaque por maiores incidências registradas de acordo com endereços declarados pelos pacientes.

Levantamento distrital

No levantamento distrital, o distrito Sede, o maior da cidade, que engloba toda a região central em um total de 37 bairros, aparece com 1.679 casos.

Outros locais

Em seguida aparecem os distritos de Braz Cubas (770 casos em 19 bairros), Jundiapeba (445 casos em 9 bairros), Cezar de Souza (405 casos 9 bairros), Alto Parateí (94 casos em 11 bairros), Taboão (52 casos em 6 bairros), Taiaçupeba (21 casos em 3 bairros), Biritiba Ussu (20 casos em 4 bairros), Sabaúna (20 casos em 2 bairros), Cocuera (13 casos em 2 bairros) e Quatinga (12 casos em 4 bairros).

Bairros

Já no mapeamento por bairros, Jundiapeba lidera o número de casos com 185 registros, dos quais 9 pacientes foram a óbito, ou seja, um índice de letalidade de 5%. Na sequência aparecem Nova Jundiapeba e Mogi Moderno, com 150 casos cada.

40 anos de ordenação sacerdotal

O bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini vai completar 40 anos de ordenação sacerdotal. A Diocese de Mogi das Cruzes organizou uma missa de ação de graças, no sábado, dia 8 de agosto, às 9 horas, na Catedral Sant’Ana, para comemorar a data.

Arcebispo

Dom Pedro Luiz Stringhini foi ordenado sacerdote pelo então arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Paulo Evaristo Arns, em 1980.

68 anos

Também será celebrado os 68 anos de ordenação sacerdotal do bispo emérito, Dom Paulo Mascarenhas Roxo.