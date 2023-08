LANCE LIVRE 05-08-2023

Setor de Mobilidade

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) disse ontem que Suzano avança “em todas as frentes de trabalho”. No setor da Mobilidade Urbana, houve avanço com a entrega de um pacote de melhorias.



Avanços

Segundo o prefeito, entre os avanços, estão 120 ônibus zero km nas ruas. Sete estão em circulação; 50 novos abrigos, além da revitalização de outros 55.



Boigues se reúne com secretário de Saúde

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, se reuniu com o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva. Ele solicitou a implantação de um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e de uma unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro na cidade.



Presenças

A reunião contou com a presença do chefe de Gabinete, Rogério Tarento, e do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado André do Prado (PL), que intermediou a reunião. “Uma reunião muito produtiva que com certeza vai nos ajudar a trazer muitas melhorias para nossa saúde”, disse Boigues.



Fundo Social

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, primeira-dama Larissa Ashiuchi, participou de um encontro com artesãs atuantes no distrito de Palmeiras. Na ocasião, foram doados cobertores e outras peças de roupa para a Campanha do Agasalho, que passarão por triagem e depois serão disponibilizados à população socialmente vulnerável.



Demandas

Ainda no encontro, a primeira-dama acolheu demandas das profissionais e já deu andamento à criação de uma feira noturna para o artesanato.