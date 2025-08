LANCE LIVRE 05-08-2025

Secretaria de Governo

A Secretaria Municipal de Governo alcançou 8.399 munícipes com ações e serviços realizados no primeiro semestre deste ano, segundo informou a Secretaria de Comunicação Pública (Secop).





4 mil moradores

No período, o trabalho da pasta beneficiou 4 mil moradores com a operação “Cata-Treco”, 2.969 com o Departamento da Mulher, 500 com o “Governo Presente” e 320 com o “Projeto SER - Suzano Educa e Respeita”, além de 415 feirantes e 195 ambulantes que foram cadastrados pelo Departamento de Fiscalização de Posturas.





Balanço

O balanço contabilizado entre janeiro e junho de 2025 “traz os resultados de uma atuação conjunta que esteve nas ruas e nos bairros, dialogando com a população e atendendo as demandas dos diversos segmentos da sociedade”.

Contribuição

Para contribuir com a gestão de resíduos sólidos na cidade, a Secretaria de Governo fortaleceu o “Cata-Treco”, que garantiu a retirada de 1.164 toneladas de materiais inservíveis das ruas com os atendimentos realizados a partir das solicitações recebidas pelo WhatsApp (11) 94555-3867.



Serviço impulsionado

O serviço foi impulsionado com a chegada de dois novos caminhões, dos modelos Volkswagen Worker 17180 e Volkswagen Constellation 15130, que passaram a circular a partir de março, aumentando em 50% o rendimento do trabalho.



Atendimento

O atendimento à população também se relacionou às ações destinadas ao público feminino por meio do Departamento da Mulher, coordenado pela advogada Maria Margarida Mesquita. O trabalho desse setor prestou apoio para as mulheres em sua sede, na sala 9 do subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, que celebrou o primeiro ano de atividades em março com um grande evento no Cineteatro Wilma Bentivegna.