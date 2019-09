Lance Livre 05-09-2019

Lançamento na Alesp

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) realiza hoje, às 9 horas, o lançamento do Comitê Paulista pela Prevenção de Homicídios na Adolescência.

Estevam Galvão

A ação, presidida pela deputada estadual Marina Helou (REDE), possui como membro o deputado Estevam Galvão (DEM).

Objetivo

“O Comitê foi criado a partir de um protocolo de intenções, assinado entre a UNICEF, Governo do Estado de São Paulo e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em dezembro do último ano. É uma ação importantíssima que visa prevenir e reduzir a taxa de homicídios entre os jovens do nosso Estado”, explicou Estevam.

Dados

Apesar do Estado de São Paulo ter uma das taxas mais baixas de homicídios do Brasil, os números preocupam: em 2017 o homicídio de jovens paulistas representou 42% do total registrado em todo o Estado.

Protocolo

“O protocolo entre Governo do Estado, Assembléia e Unicef foi criado na época por iniciativa do deputado estadual Carlos Bezerra e em março deste ano a Casa nomeou a deputada Marina presidente do Comitê, junto com mais cinco deputados, entre os quais tenho orgulho de poder fazer parte”, completou Estevam.

Senado aprova

texto-base da

reforma

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, na tarde de ontem, o texto-base da reforma da Previdência.

Votação

O relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) teve 18 votos a favor e sete contra. Ainda serão votadas as emendas destacadas, que são sugestões de retirada de trechos do texto.