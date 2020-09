Lance Livre 05-09-2020

PL e PDT

PL e PDT vão realizar no próximo sábado, dia 12 de setembro, suas convenções.

Ashiuchi e Walmir

Serão confirmados os nomes do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) como candidato à reeleição e do vice-prefeito Walmir Pinto (PDT), na mesma chapa.

Especulações

Havia especulações, no início das discussões políticas, em torno do PDT se seguiria ou não com Ashiuchi.

Propostas

O PDT, no entanto, quer apresentar propostas para Suzano e vai pedir ao prefeito Rodrigo Ashiuchi que sejam incluídas no Plano de Governo.

Líderes do partido

Um dos líderes do partido, o ex-prefeito Marcelo Candido (PDT) chegou a revelar que, apesar de algumas divergências, o partido seguiria com Ashiuchi.

Convenções

Hoje, pela manhã, acontece a convenção do PSL.

Lacerda

O PSL vai confirmar a candidatura a prefeito do ex-presidente da Câmara, Israel Lacerda.

Temas

Segurança, emprego, saúde e educação devem ser temas para as eleições deste ano. Evidentemente, a pandemia da Covid-19 também fará parte dos debates entre os candidatos durante o processo de campanha.

Obras paradas

Um dos desafios também será conseguir a retomada de obras paradas do Estado.

Aproximação

Desta forma, uma aproximação maior com o governador João Doria (PSDB), a partir do ano que vem, será importante para a cidade.

Apoio

Aliás, o apoio do PSDB vem sendo disputado por uma parte dos pré-candidatos a prefeito em Suzano.

Coronavírus

O governador João Doria ainda não definiu quais partidos vai apoiar nas eleições deste ano. Ele segue priorizando as ações de combate ao coronavírus no Estado.