LANCE LIVRE 05-09-2023

Gian Lopes disputa pelo PL

Em vídeo divulgado nesta segunda-feira (4) nas redes sociais, o presidente nacional do PL, ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy, garantiu que o ex-prefeito Gian Lopes (PL) é o pré-candidato do partido, em Poá.



Decisão nas mãos do ex-prefeito

Boy afirmou também que será o ex-prefeito Gian Lopes quem vai decidir a situação das eleições na cidade vindo para a disputa no ano que vem.



Flávia Verdugo

Comentários nos bastidores políticos davam conta de que a ex-secretária de Saúde, Flávia Verdugo, poderia ingressar no PL para disputar as eleições.



Sem filiação partidária

Se for disputar, ela deve escolher outro partido para concorrer às eleições, uma vez que ainda não tem filiação partidária.



Luciano Huck

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), postou foto nas redes sociais ao lado do apresentador Luciano Huck. Ontem, foi aniversário de Huck. “Grande homem, com senso de humanidade, que busca promover a dignidade de milhares de famílias, sempre disposto a ajudar aqueles que mais precisam. Para além da TV, Luciano tem um coração enorme e tem todo o meu respeito e a minha admiração”, disse o prefeito.



Busca do fortalecimento das diretrizes

O prefeito afirmou que “por aqui, em Suzano, busco fortalecer essas diretrizes sociais, contribuindo com o desenvolvimento de cada um, com o desejo de fazer sempre o melhor para as pessoas”.