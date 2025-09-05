LANCE LIVRE 05-09-2025

Tarcísio no PL? Boy responde

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy, afirmou em entrevista ao Estúdio I, da GloboNews, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, só se filiará ao partido se tiver o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para a corrida presidencial.



Articulação do PL nacional e regional

O presidente do PL terá missão de articular, em 2026, o partido para as eleições. No Alto Tietê, muitos nomes devem disputar para o cargo de deputado e existe a expectativa do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado, ser indicado para vice do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), caso ele tente a reeleição e não a Presidência da República.







Resíduos Sólidos

A Câmara de Mogi das Cruzes sediou, nesta quinta-feira (4), uma audiência pública para discutir a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).

Orientação

O documento, que orienta as políticas públicas de coleta, tratamento e destinação do lixo no município, está sendo atualizado após mais de dez anos de sua aprovação.



Comissão Permanente

A audiência foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, vereador John Ross (PRD), e contou com a participação de diversas secretarias da Prefeitura. “É um tema muito importante para nossa cidade, que impacta diretamente a vida de cada cidadão mogiano. Pensar estrategicamente a cidade, com atenção especial à gestão integrada de resíduos sólidos, é algo extremamente necessário”, destacou Ross.



Chefe da Divisão

O chefe da Divisão de Recicláveis da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, Ricardo Moscatelli, apresentou dados, metas e diretrizes da atualização do plano. Instituído em 2013, o documento vigente já não atende às legislações mais recentes nem às novas demandas ambientais. A revisão busca modernizar as estratégias de gestão, tornando-as mais eficientes, sustentáveis e adequadas.