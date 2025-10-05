Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 05 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Lance Livre

LANCE LIVRE 05-10-2025

05 outubro 2025 - 05h00Por editoracao

Recuperação de celulares 
A Polícia Civil de São Paulo deu início nesta quarta-feira (1º) a uma nova etapa na recuperação de celulares roubados em todo o Estado, incluindo o Alto Tietê.  
 
1,5 mil  notificações 
Cerca de 1,5 mil notificações foram enviadas para pessoas que estão em posse de aparelhos com restrição criminal.
 
Identificação 
Os celulares foram identificados após o cruzamento de informações de boletins de ocorrência com os dados fornecidos pelas operadoras de telefonia. O objetivo é reaver os aparelhos roubados ou furtados que foram ativados por terceiros.
 
Três dias
As pessoas que receberem a notificação terão três dias para comparecer à delegacia e comprovar a legalidade do aparelho ou fazer a devolução voluntariamente. Caso não atendam à intimação, podem responder por crime de receptação, a depender do caso.
 
Disputa pela  geração de  emprego
A disputa pela geração de empregos entre as cidades do Alto Tietê segue acirrada. Desta vez, Mogi das Cruzes registrou, pelo segundo mês consecutivo, a maior geração de empregos na região.  
 
587 vagas 
O município ganhou destaque ao fechar o mês de agosto com um saldo positivo de 587 vagas formais de trabalho, seguido por Poá (359) e Itaquaquecetuba (296). Os dados oficiais foram divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), na segunda-feira (29/9). Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Sadao Sakai, esta época de final de ano ainda poderá ser ainda melhor para o setor de comércio e serviços. "A expectativa é que esta boa performance se mantenha até o final do ano”.