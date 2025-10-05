LANCE LIVRE 05-10-2025

Recuperação de celulares

A Polícia Civil de São Paulo deu início nesta quarta-feira (1º) a uma nova etapa na recuperação de celulares roubados em todo o Estado, incluindo o Alto Tietê.



1,5 mil notificações

Cerca de 1,5 mil notificações foram enviadas para pessoas que estão em posse de aparelhos com restrição criminal.



Identificação

Os celulares foram identificados após o cruzamento de informações de boletins de ocorrência com os dados fornecidos pelas operadoras de telefonia. O objetivo é reaver os aparelhos roubados ou furtados que foram ativados por terceiros.



Três dias

As pessoas que receberem a notificação terão três dias para comparecer à delegacia e comprovar a legalidade do aparelho ou fazer a devolução voluntariamente. Caso não atendam à intimação, podem responder por crime de receptação, a depender do caso.



Disputa pela geração de emprego

A disputa pela geração de empregos entre as cidades do Alto Tietê segue acirrada. Desta vez, Mogi das Cruzes registrou, pelo segundo mês consecutivo, a maior geração de empregos na região.



587 vagas

O município ganhou destaque ao fechar o mês de agosto com um saldo positivo de 587 vagas formais de trabalho, seguido por Poá (359) e Itaquaquecetuba (296). Os dados oficiais foram divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), na segunda-feira (29/9). Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Sadao Sakai, esta época de final de ano ainda poderá ser ainda melhor para o setor de comércio e serviços. "A expectativa é que esta boa performance se mantenha até o final do ano”.