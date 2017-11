Lance Livre 05-11-2017

Campanha de

acessibilidade

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) lançou campanha de acessibilidade para incentivar as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a transferir seu título de eleitor para uma seção com acessibilidade.

Início da campanha

Para marcar o início da campanha, o atleta paralímpico André Rocha cadastrou seus dados biométricos e transferiu seu título de eleitor para uma seção de votação acessível próxima à sua casa, em Taubaté, cidade a 130 quilômetros da capital.

Paralimpíadas

De olho nas Paralimpíadas de 2020, André foi recebido pelo presidente do Tribunal, desembargador Mário Devienne Ferraz, na véspera da 3ª etapa do Circuito Brasil Loterias Caixa – o campeonato nacional da categoria.

Sétimo recorde

Na competição, ele tentará obter seu sétimo recorde mundial. Ele compete no arremesso de peso e lançamento de disco, modalidade em que conquistou o ouro no mundial de julho desse ano, realizado em Londres.

Dados biométricos

Em poucos minutos, André cadastrou seus dados biométricos e fez sua transferência para um local acessível, onde poderá votar com o filho.

Dificuldades

de locomoção

Para ele, quem tem dificuldades de locomoção não pode se esquecer da data limite para a mudança, que ocorre no início de maio dos anos eleitorais.

Fiscalização

de tempo

No próximo dia 9 de novembro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza audiência pública para falar sobre a fiscalização do tempo de exposição de candidatos no rádio e na televisão.

Objetivo é debater

O objetivo é debater junto à sociedade as formas de garantir o pluralismo político evitando abusos ou ilegalidades. Um dos temas a ser discutido é se faz-se necessário um órgão estatal de controle das programações.

Debates abertos

Os debates são totalmente abertos e visa atender o artigo 9º da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). Após as discussões, serão elaborados relatórios para subsidiar eventuais alterações na legislação eleitoral.