Lance Livre 05-11-2019

Visita ao Canadá

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Mogi das Cruzes, Clodoaldo de Moraes, viajou ontem para o Canadá, a convite do Grupo de Comunicação City's Book.

Relações

comerciais

O objetivo é criar relações comerciais entre o município e cidades canadenses.

Visitas

Moraes vai visitar o Consulado Brasileiro em Toronto; a Prefeitura de Oshawa, em Ontário; o Durham College, também na cidade de Oshawa; a Prefeitura de Belleville, em Ontário; a Loyalist College, também na cidade de Belleville, e outros encontros a serem definidos durante a visita.

Parcerias

O City's Book quer levar o secretário para conhecer cidades canadenses que tenham interesse em firmar parcerias institucionais com cidades brasileiras. O intuito é criar um convênio de cidades irmãs, entre Mogi das Cruzes e uma cidade do Canadá.

Custos

A visita de Moraes vai durar uma semana. A viagem não terá custos para o município. Ele vai arcar com as despesas.

Professores

em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e uma comissão de professores continuam negociando um acordo para resolver o impasse da possível suspensão do pagamento do bônus assiduidade.

Antecipação

Ao acabar com a gratificação, o Poder Executivo tenta antecipar-se à decisão judicial que considerou inconstitucional a edição da lei local nº 3.197, de 17 de dezembro de 2013. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) também apontou a irregularidade ao analisar as contas da cidade referentes ao exercício de 2018.

Reunião

Em reunião no último dia 30, na Câmara de Ferraz, a administração apresentou como alternativa ao provável corte do bônus assiduidade a concessão linear de um reajuste de 4,71% no salário-base da categoria, porém, essa resposta não foi aceita por representantes dos professores, já que o prêmio corresponde a 10%, ou seja, o percentual proposto ficaria abaixo da metade. O governo municipal chegou aos 4,71% ao realizar o rateio dos R$3,3 milhões anuais desembolsados para manter a gratificação.