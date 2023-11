LANCE LIVRE 05-11-2023

Regularização de 1,7 mil lotes no Miguel Badra

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, iniciou a fase de urbanização e identificação lote por lote do plano de regularização fundiária do bairro Cidade Miguel Badra, realizado por meio do programa “Regulariza Suzano”.



Projeto topográfico

O projeto topográfico, que deve beneficiar 1.699 lotes, já foi concluído e apresentado à comunidade. Participaram da reunião o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o chefe da pasta, Elvis Vieira, e os vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, e Gerice Rego Lione.



Lotes

Os lotes estão em uma área de 320.814,56 m², conhecida como "Gleba 2", nas imediações da avenida Miguel Badra. Na primeira fase, a pasta calculou o perímetro, fez o arruamento (divisão dos lotes em quadras e ruas) e finalizou o estudo ambiental para a viabilidade da legalização.



Segunda fase

Nesta segunda fase serão realizadas reuniões com equipes setoriais. O cadastro das famílias contempladas pelo programa está previsto para começar em janeiro ou fevereiro de 2024.



Parceria

A regularização das áreas vai ser executada em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, por meio do programa “Cidade Legal”, criado para auxiliar os municípios paulistas na regulamentação dos núcleos habitacionais implantados em desconformidade. O prefeito Rodrigo Ashiuchi salientou que Suzano tem buscado regularizar o máximo de lotes possível para dar tranquilidade às famílias da cidade. “Nosso município tem trabalhado incansavelmente para ver seu povo feliz, e a regularização fundiária é fundamental para que isso aconteça. A família precisa ter noites de sono tranquilas, e saber que a documentação de sua casa está correta proporciona isso”.