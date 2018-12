Lance Livre 05-12-2018

Paisagem urbana

Suzano realiza uma série de ações de revitalização compartilhada da paisagem urbana. Com o objetivo de resgatar o título de “Cidade das Flores”, agentes públicos e grupos de moradores têm recuperado áreas públicas em várias regiões da cidade.

Coordenação

do projeto

O projeto é coordenado pela Diretoria de Parques, Praças e Jardins e já ocorreu em quatro locais: Rua Ivo Miguel da Silva, no Jardim Cacique; Rua Santa Tereza, no Jardim Nazareth; Rua Ismael Guilherme da Silva, no Jardim Leblon; e Praça João Paschoal, no Miguel Badra.

Contato

A revitalização é feita a partir do contato entre a administração municipal e a população, que demonstra interesse em implantar uma horta ou jardim de responsabilidade comunitária.

Diretoria

A diretoria avalia as necessidades do local e concede tanto os materiais quanto o conhecimento técnico para a realização da renovação e da manutenção adequada, tudo gratuitamente.

Mudas

Além desse trabalho compartilhado, o setor também disponibiliza mudas de flores e árvores, produzidas pelo Viveiro Municipal Tomoe Uemura, localizado nas dependências do Parque Municipal Max Feffer.

Auxílio

Outro ponto que auxilia nesse sentido é o curso de jardinagem oferecido em parceria com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe).

Segunda turma

Atualmente, se encontra em sua segunda turma e já promoveu intervenções em áreas públicas no Jardim Imperador.

Projeto

Segundo o diretor de Praças, Parques e Jardins de Suzano, Márcio Alexandre de Souza, o projeto de atuação em conjunto com a população apresentou resultados positivos e pode ser expandido para outras regiões. “Notamos que o empenho da comunidade continua depois das intervenções nesses locais”, disse.

Conservação

Interessados no projeto de conservação compartilhada podem entrar em contato com a Diretoria de Parques, Praças e Jardins de Suzano, que fica no Viveiro Municipal, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador.