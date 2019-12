Lance Livre 05-12-2019

Marginal do Una

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), deve entregar, no dia 19 de dezembro, as obras da Marginal do Una.

Horário

A solenidade de inauguração está marcada para às 18h30.

Será hoje, às 11 horas, a eleição do novo presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). (O DS traz reportagem na editoria regional na edição de hoje).

12 cidades

Com 12 cidades e o maior contingente populacional da Região Metropolitana de São Paulo, depois da Capital, o Condemat elegerá o presidente para o ano de 2020. O eleito vai suceder o atual presidente Rodrigo Ashiuchi, prefeito de Suzano, que está no seu segundo mandato.

Bonificação

A bonificação que prevê a gratificação de integrantes das polícias civil, militar e técnico científica, de acordo com o cumprimento de metas estabelecidas, foi aprovada no Plenário da Assembleia Legislativa.

Líder do governo

O líder do governo na Alesp, deputado Carlão Pignatari (PSDB), esclarece que a mudança tem como objetivo garantir uma maior eficiência na prestação de serviços à população. "É um bônus para a polícia. Já vinha há quatro, cinco anos e agora o governo está ampliando esse bônus em 50%", disse.

Professora Bebel

A deputada Professora Bebel (PT) lembrou que a bonificação não substitui o salário. "O problema é que a bonificação não é incorporada ao salário e ao se aposentar, o funcionário público recebe um salário muito baixo, sem a incorporação dela ao salário. Apesar disso, vou votar favoravelmente, mas vou fazer essa ressalva", disse, em entrevista ao portal da Assembleia Legislativa.

Adequação

da sede do Samu

O presidente da Câmara de Ferraz de Vasconcelos, Agílio Nicolas Ribeiro David (PSB) usou toda a sua cota de R$ 210 mil destinados à apresentação de emendas impositivas ao orçamento da cidade de 2020 para a manutenção da sede do Samu. Para ele, com a sua medida será possível o setor competente da municipalidade fazer, finalmente, a adequação do prédio.