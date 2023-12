LANCE LIVRE 05-12-2023

Parque do Mirante

A inauguração do Parque do Mirante foi o destaque do final de semana, em Suzano. O prefeito Rodrigo Ashiuchi citou as obras entregues durante a gestão, falou sobre o potencial turístico do Sesc e contou um pouco sobre a história da “pirâmide” do bairro.



Décadas

“Ela foi construída há algumas décadas e muitas pessoas trabalharam durante esses anos aqui. Todos do Alto Tietê e de Suzano conhecem o bairro do Sesc, sabem que está na parte alta da cidade, mas não conheciam o potencial turístico que esse local tem”, disse o prefeito.



Confraternização

Ashiuchi afirmou que espera vir no local nos próximos anos e ver famílias se encontrando e confraternizando. “Muita coisa vai melhorar, esta é só a primeira fase. Vamos ter restaurante, um posto da Guarda Civil Municipal (GCM) e monitoramento. E quem não viu ainda vai ver como nossa Suzano é linda. Isso aqui é um presente para o bairro e para a cidade. Foi muito difícil conseguir. Obrigado pela confiança, por estarem aqui neste dia maravilhoso e por não esquecerem a memória do Sesc. Lembrem-se que a história se faz com obras entregues, mas também, e principalmente, se faz com o povo da cidade”, declarou Ashiuchi.



COP28

A comitiva de Mogi das Cruzes foi convidada a participar do evento pela Bloomberg Philanthropies e do C40, sem nenhum custo para o município. Além do prefeito Caio Cunha, o secretário adjunto de Transparência e Dados Abertos, Marcos Torres, também participa da Conferência.



Assuntos discutidos

Dentre os assuntos discutidos, foram apresentados dados e evidências dos efeitos das mudanças climáticas. Fatores que, inclusive, já afetam o Brasil e até mesmo a região de Mogi das cruzes, com calor acima da média histórica, chuvas e temporais com ventos fortes, que afetam o sistema de energia elétrica. Durante a COP28, o prefeito Caio Cunha participou do Estúdio de Inovação de Prefeitos.