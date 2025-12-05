LANCE LIVRE 05-12-2025

Cetesb renova licenças ambientais das estações das Linhas 11 e 12 da CPTM
A Companhia de Saneamento Ambiental (Cetesb) emitiu Licenças Ambientais de Operação de Regularização Retificatórias para as Linhas 11–Coral e 12–Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).
Medida
A medida é de praxe e não altera o funcionamento dos trens. “Têm como finalidade retificar os objetos licenciados, compatibilizando-os aos escopos contratuais das concessões do Governo do Estado de São Paulo”, informou a Cetesb.
Apresentação de artigos jurídicos
A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promove, nesta sexta-feira (5), a edição especial do projeto "Integração Acadêmica", iniciativa dedicada à apresentação de artigos jurídicos desenvolvidos por estudantes e jovens pesquisadores da região. O encontro acontecerá às 15 horas, na sede da subseção, localizada na Rua Baruel, 592, Vila Adelina.
Proposta
A proposta do evento é incentivar o estudo, a pesquisa e a produção científica no âmbito jurídico, aproximando a comunidade acadêmica da prática profissional. Durante a programação, os autores aprovados nesta edição apresentarão seus trabalhos, que foram orientados por docentes e profissionais que atuam junto à Comissão de Assuntos Acadêmicos, presidida por Amanda Oliveira. Interessados em acompanhar as apresentações podem se inscrever previamente por meio do link https://bit.ly/4pqYcQ7.
Presidente
O presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, ressaltou a importância da iniciativa. “A 'Integração Acadêmica' expressa nosso compromisso com a educação e com o fortalecimento da formação jurídica”, afirmou.