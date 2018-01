Lance Livre 06-01-2018

Vereadoras

As vereadoras das cidades e da região aprovam a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 134/15) que reserva uma cota de vagas para mulheres no Poder Legislativo.

PEC prevê

10% de vagas

A proposta prevê 10% de vagas. De acordo com a deputada Soraya Campos (PMDB-RJ), as cotas também valerão para as assembleias gerais e câmaras municipais.

Representantes em Suzano

A Coluna Lance Livre conversou com as únicas representantes femininas na Câmera de Suzano à respeito da proposta.

Neusa dos Santos

A vereadora Neusa dos Santos Oliveira (PSD), de 50 anos, está em seu segundo mandato. Ela concorda com o projeto. "Todos os espaços em que a mulher pode ocupar é de extrema relevância. Sobretudo, o Brasil precisa ter o olhar da participação da mulher nos espaços de poder", afirma.

Partidos políticos

Neusa ainda conta que os partidos políticos investem pouco nas candidaturas femininas e que falta formação política voltada para as mulheres. "Acredito que as mulheres precisam ocupar os espaços de poder e decisão”.

Gerice

A vereadora Gerice Lione (PR), de 38 anos, está em seu primeiro mandato. Sobre a PEC 134/15, ela também concorda que o projeto trará mais mulheres para a política.

30%

"Em minha opinião, se existe cota de 30% de mulheres nos partidos, exigido pela Justiça Eleitoral, nada mais justo em ter cota para assumir cadeiras. E não somente 10% como fala a PEC 134/15 e sim os 30%, senão qual o motivo da porcentagem por partido, não é mesmo?", questiona.

Falta de incentivo

Gerice também relata que falta incentivo para colocar mais mulheres no âmbito legislativo. "Falta incentivo dos próprios partidos até porque muitas legendas só convidam mulheres para preencher os 30% exigido por lei" afirma.