Lance Livre 06-01-2019

2019 promete

O ano de 2019 promete na política de Suzano.

Expectativas

É um ano de expectativas. Primeiro com a nova admistração na Câmara de Suzano, que agora tem a primeira mulher da história na Presidência. Trata-se da vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia.

Missão

Ela terá uma missão importante de, além de presidir o Poder Legislativo, analisar os projetos de autoria do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) encaminhados à Câmara.

Novas saídas?

Será o ano de expectativa em torno da possibilidade ou não de novas saídas de outros nomes da administração (secretariado e cargos comissionados).

Ano passado

No ano passado, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) deixou claro que poderia concretizar mais demissões, além das duas já oficializadas no final do ano passado: Carlos Watanabe (Meio Ambiente) e Rosenil Órfão (Governo).

Neste início de ano, o prefeito Ashiuchi deve marcar nova reunião de secretariado e cobrar, sobretudo, “mais empenho”, além de economia de gastos públicos nas secretarias.

Outra novidade

Outra novidade será a possibilidade de uma reunião de Ashiuchi, como presidente do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), com o governador João Doria (PSDB). As reivindicações são muitas.

Ano sem eleições

Em um ano sem eleições, uma das funções dos prefeitos no Alto Tietê, além de administrar suas cidades, é ficar de “olho” nas gestões federal e estadual em busca de parcerias e mais recursos para melhorar o orçamento dos municípios.