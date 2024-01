LANCE LIVRE 06-01-2024

Marco Loducca

O empresário Marco Loducca, irmão do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzazano, André Loducca, morreu nesta sexta-feira em Mogi das Cruzes.

61 anos

Marco Loducca é um grande empresário de Mogi das Cruzes e região. Ele tinha 61 anos. Marco Loducca deixa a esposa Isa; três filhos Francine, Gustavo, Guilherme; e dois netos Lucca e Rafael.

Ashiuchi

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, publicou mensagem de pesar pela falecimento de Loducca.

Será lembrado

“Marco nos deixou precocemente, mas seu nome sempre será lembrado com carinho por tudo que construiu. Que Deus conforte os corações de todos os amigos e familiares neste momento de tristeza diante de tamanha perda!”

MEI

O reajuste do salário mínimo para R$ 1.412 - a partir de 1º de janeiro de 2024 - também alterou o pagamento de impostos à Receita Federal, incluindo a contribuição mensal do Microempreendedor Individual (MEI). Os novos valores começam a valer nos boletos com vencimento em 20 de fevereiro, referentes à competência de janeiro.

Cálculo

O cálculo se dá pela soma das tributações do INSS (5% do salário-mínimo em vigor), Imposto Sobre Serviços (ISS) (mais R$ 5) e Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) (mais R$ 1). Por exemplo, pessoas que atuam na área de comércio e indústria pagam R$ 71,60; em serviços, R$ 75,60; em comércio e serviços, R$ 76,60.

Em 2008

A categoria do MEI foi criada em 2008, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.