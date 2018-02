Lance Livre 06-02-2018

Amarrando apoios

O vice-governador Márcio França (PSB) “amarra” apoio de prefeitos das cidades da região. Ele deve disputar as eleições para o governo do Estado em outubro.

Em abril

Antes disso, ele assume, em abril, o cargo de governador por conta saída obrigatória de Geraldo Alckmin (PSDB) do cargo por conta da disputa para a Presidência da República.

Reunião com

prefeitos

França já esteve em reunião com prefeitos da cidade da região e tudo indica que deve marcar para os próximos dias uma nova visita nas cidades da região, em Suzano ou em Mogi das Cruzes.

Auxílio moradia

Pelo menos 13 congressistas estão na mesma situação: apesar de terem declarado casa própria em Brasília, recebem o dinheiro do auxílio-moradia sob as mais diversas justificativas. As informações são da Folha de S.Paulo.

167 dos 594

Ao todo, 167 dos 594 deputados federais e senadores recebem atualmente ajuda financeira para moradia (em espécie ou reembolso). Em ambas as Casas legislativas, a ajuda em dinheiro só é autorizada se não houver vaga em apartamentos funcionais.

Parlamentares

Os parlamentares com imóvel na capital alegam que usam a verba para pagar vigia e manter a própria residência. Entre os beneficiados está o senador Pedro Chaves (PSC-MS), dono de patrimônio declarado de mais de R$ 60 milhões.

Justiça eleitoral

Desses 13 parlamentares, 9 declararam à Justiça eleitoral ter mais de R$ 1 milhão no momento de registrar suas candidaturas, nas eleições de 2014. Eles recebem salário de R$ 33.736.