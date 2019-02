Lance Livre 06-02-2019

Segurança

de informação

A Justiça Eleitoral se une a organizações de todo o mundo ligadas aos direitos humanos, à educação, à tecnologia e à segurança da informação para comemorar o Dia Mundial da Internet Segura. A informação é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Participação

A participação da Justiça Eleitoral tem o intuito de conscientizar os eleitores sobre a importância das ações que promovem a segurança na internet e os direitos constitucionais relativos à liberdade de expressão, bem como auxiliá-los a identificar perfis e notícias falsas na web.

TSE e TREs

Tanto o TSE como os TREs vão veicular posts, stories e tuítes com peças gráficas e textos informativos.

Cartilhas

Além disso, indicará aos eleitores materiais, como guias e cartilhas que contenham informações adicionais sobre como o cidadão deve agir para garantir uma internet mais segura para todos.

Tuitaço

Associado às publicações, será feito um tuitaço com as hashtags #JustiçaEleitoral no #SID2019 (Safer Internet Day), promovido por todos os parceiros e idealizadores da ação.

Segurança

nas eleições

Preocupado com a disseminação de notícias falsas durante as Eleições 2018, o TSE lançou vídeos e uma página na internet para ajudar a esclarecer o eleitorado brasileiro acerca do processo eleitoral, desmentindo informações distorcidas que têm sido veiculadas e compartilhadas nas redes sociais.

Informações

corretas

No entendimento da Justiça Eleitoral, a divulgação de informações corretas, apuradas com rigor e seriedade, é a melhor maneira de enfrentar e combater a desinformação. Pelo link Esclarecimentos sobre informações falsas, qualquer pessoa poderá ter acesso a informações que desconstroem boatos ou veiculações que buscam confundir os eleitores brasileiros.