Lance Livre 06-02-2020

Ex-secretário

Robinho

O ex-secretário de Finanças de Suzano e da Fazenda de Ferraz de Vasconcelos, Robinson Fernandes Moraes Guedes, o Robinho, preside o partido Republicamos. Ele disse, esta semana, à Coluna Lance Livre, que apoia à pré-candidatura à reeleição do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).

PTB

Apesar de presidente do Republicamos, Robinho está perto do PTB.

Gestões

Ele fez parte das administrações na gestão do ex-prefeito Estevam Galvão de Oliveira (1997-2004), hoje deputado estadual, e de Paulo Tokuzumi. Também foi secretário da Fazenda na gestão do ex-prefeito de Ferraz, Jorge Abisssamra (2005-2008).

Alessandra

Monteiro

A administradora mogiana Alessandra Monteiro (Rede) assume hoje uma vaga na Assembléia Legislativa de São Paulo. Ela era a 1ª suplente, substituta da deputada Marina Helou.

Coligação

Alessandra faz parte da coligação Rede/PMN. Alcançou 24.695 votos na última eleição.

Objetivos

Entre os principais objetivos como deputada estão lutar por políticas de cuidados com a infância, melhoria da educação pública e também endossar a participação de mulheres na política atuando como protagonistas.

Golpes no

WhatsApp

Golpes no WhatsApp contra políticos preocupa quem é vereador, deputado, prefeito e governador. Nesta semana, as deputadas federais Carla Zambelli (PSL-SP) e Luísa Canziani (PTB-PR) acionaram a Polícia Legislativa da Câmara para denunciar que pessoas estão se passando por elas no Whatsapp.

Celular clonado

Carla teve o celular clonado. Em nome dela, o golpista pede a transferência de dinheiro para uma conta bancária. No caso de Luísa, segundo sua assessoria, não houve clonagem. Uma pessoa criou um perfil com o nome da petebista na rede e tem enviado mensagens para vários contatos.